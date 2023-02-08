63 مناسبة يحتفل بها الأقباط خلال شهر أمشير.. تعرف عليها

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية ببداية شهر أمشير سادس الشهور القبطية من جهة الترتيب.

وتحتفل الكنيسة بـ63 مناسبة خل شهر أمشير وهى:

1- اجتماع مجمع مسكونى ثانى في القسطنطينية عام 381م

2- استشهاد القديس ابديون اسقف انصنا

3- تكريس كنيسة القديس بطرص خاتم الشهداء بالاسكندرية

4- نياحة القديس أنبابولا أول السياح

5- نياحة القديس لنجينوس رئيس دير الزجاج

6- نياحة القديس ياعقوب الراهب

7- نياحة القديس هيدرا بحاجر بنهدب

8- استشهاد القديس اغابوس احد 70 رسولا

9- نقل اعضاء التسعة و الأربعين شيوخ شيهيت

10- نياحة البابا اغربيانوس (10-

11- نياحة القديس بشاى صاحب الدير الاحمر

12- نياحة القديس ابللو صاحب القديس ابيب

13- نياحة القديس ابوليديس بابا روما

14- استشهاد القديسين اباكير و يوحنا و الثلاثة عذارى و امهن

15- نياحة البابا مارقس الرابع (84-

16- نياحة القديس زانوفيوس

17- نياحة البابا اليكساندروس 43

18- نياحة البابا ثيئدوروس 45

19- دخول السيد المسيح الى الهيكل سن اربعين يوما

20- نياحة القديس سامعان الشيخ

21- نياحة القديس بارسوما أب رهبان السريان

22- استشهاد القديس بو لس السريانى

23- استشهاد القديس سمعان

24- استشهاد القديس يعقوب رسول

25- استشهاد القديس فيلو أسقف فارس

26- استشهاد القديس يسطس بن نوماريوس

27- استشهاد القديس اسيذورس الفرمى

28- نياحة البابا يوأنس الثالث عشر ال الرابع والتسعون

29- استشهاد القديس فبيانوس بابا روما

30- التذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائييل

31- جلسيوس الناسك

32- استشهاد القديس سارجيوس الاتربى و ابية و امة و كثيرين معه

33- نياحة البابا تيموثوس الثالث بابا الاسكندرية الثاني و الثلاثون

34- نياحة القديس سويرس بطريرك انطاكية

35- نياحة القديس الأنبا يعقوب بابا الإسكندرية 50

36- نياحة القديس بفنوتيوس الراهب

37- تذكار تكريس كنيسة الاربعين شهيدا الذين استشهدوا في سبسطية

38- نياحة القديس زكريا النبي ابن براشيا احد الاثني عشر

39- نياحة القديسة اليصابات أم يوحنا المعمدان

40- استشهاد القديس انبا مينا الراهب

41- نياحة القديس ميلاتيوس المعترف بطريرك انطاكية

42- نقل اعضاء القديس مرتيانوس الراهب

43- نياحة البابا بطرس الثانى الإسكندرى

44- تذكار القديسين باسيليوس وثاؤذورس وتيموثاوس

45- التذكار الشهري لوالدة الاله القديسة مريم العذراء

46- نياحة انبا زخارياس اسقف سخا

47- استشهاد القديس انسيموس تلميذ القديس بولس الرسول

48- نياحة البابا غبريال بابا الاسكندرية السابع و الخمسون

49- نياحة القديس ماروتا أسقف ميافرقين

50- استشهاد القديس اوساويوس ابن واسيليدس الوزير

51- نياحة القديس اغابيطوس الأسقف

52- استشهاد القديس تيموثاوس بغزة والقديس متياس بمدينة قوص

53- استشهاد ارخبس وفليمون أخية وابيفية العذراء

54- استشهاد الشماس قونا بمدينة رومية و استشهاد القديس مينا بمدينة قبرص

55- نياحة هوشع النبى

56- استشهاد القديسون صادوق و المئة و الثمانية و العشرون رجلا في بلاد الفرس

57- نياحة القديس اوسطاثيوس بطريرك إنطاكية

59- استشهاد القديس تادرس الرومى من أسطير

60- تذكار ابادير وإيرينى

61- استشهاد القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا وتلميذ يوحنا البشير

62- نياحة البابا الانبا كيرلس السادس

63- وجود رأس القديس يوحنا المعمدان

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف باسم كتاب السنكسار، إنه تم تسمية أمشير بذلك الاسم نسبة إلى لشدة الزوابع والأهوية لكثرها وشدتها في هذا الشهر فيقال شيطان الزوابع، وكان المصريون القدماء يدعوه «شهر النار أو الحرارة الكبيرة»؛ لأنه مخصص لنزول الشمس الكبيرة.

وارتبط الشهر بامثلة شعبية مثل أمشير أبو الزعابير، وأمشير أبو الطبل الكبير، وأمشير أبو الزعابير الكثير، وأمشير يقول للزرع سير بلا تعسير، الصغير يحصل الكبير، وإن هل المشير اعجن من البئر (تبدأ المياه الجوفية في الدفْ)، وأمشير يقول لبرمهات 10 منى خد و10 منك هات، نطير العجوز بين السافكات، وايضا الاسم لطوبة والفعل لأمشير .