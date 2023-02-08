ماذا قال نجوم العالم عن الأهلى قبل مواجهة ريال مدريد؟ «إنفوجراف»

تحدث عدد من نجوم العالم عن الأهلي قبل المباراة التى تجمعه، اليوم الأربعاء، مع فريق ريال مدريد الإسباني، ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها دولة المغرب.

ويلتقى الأهلى، ريال مدريد، فى التاسعة من مساء، اليوم الأربعاء، فى مباراة نصف نهائى مونديال الأندية بالمغرب، والذى يستمر حتى السبت القادم.

ويصعد الفائز من مواجهة الأهلي وريال مدريد لمواجهة الهلال السعودي، الذى تأهل إلى النهائى على حساب فلامنجو البرازيلى، فيما يلعب الخاسر من الأهلي والريال مع فلامنجو فى مباراة تحديد المركز الثالث.

ونستعرض فى «الإنفوجراف» التالى كيف تحدث عدد من نجوم العالم عن الأهلي.