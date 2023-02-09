بالتزامن مع عيد الحب.. وصفات الشوكولاتة المختلفة

بدأ أسبوع عيد الحب للاحتفال بالحب والصداقة والمودة، وكل يوم من أيام الأسبوع له أهمية خاصة، ويوم الشوكولاتة هو جزء من احتفالات عيد الحب، والتي يتم الاحتفال بها في 9 فبراير من كل عام.

في هذا اليوم يتبادل الناس الشوكولاتة كرمز للحب والمودة والتقدير لأصدقائهم وعائلاتهم وأحبائهم، هذه المناسبة هي وقت رائع للاستمتاع ببعض أنواع الشوكولاتة اللذيذة والرائعة.

مكونات:

200 جرام شوكولاتة داكنة (54٪)

120 جرام كريمة ثقيلة

10 مل رم

5 جرام زبدة كاكاو بودرة للغبار

طريقة:

1) ابدأ بإذابة الشوكولاتة الداكنة.

2) سخني الكريم برفق لكن احرصي على عدم غليه

3) الآن قم بدمج الاثنين عن طريق إضافة الكريمة إلى ثلاثة أجزاء.

4) بمجرد أن يبرد الغاناش، اخلطه مع الزبدة والرم وافرده على صينية خبز مبطنة بورق زبدة.

5) بمجرد أن يتم ضبط الغاناش ، خذ حوالي 20 جرامًا منه ولفه يدويًا.

6) ضع الكمأ في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

7) خذهم مرة واحدة، غمرهم بمسحوق الكاكاو وقدمهم على الفور.

2. رغيف الشوكولاتة الداكنة

مكونات:

120 جرام شوكولاتة داكنة (كاليبوت 54٪)

185 جرام طحين

5 جرام بيكينج باودر

2 غ من صودا الخبز

1 غ ملح

200 جرام زبدة غير مملحة

225 جرام سكر بني

5 مل خلاصة الفانيليا

2 بيض مخفوق قليلاً

5 غ من الجوز المفروم خشناً

20 جرام شوكولاتة داكنة (رقائق شوكولاتة مسطحة - كاليبوت 54٪)

طريقة:

1) سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وحضري قالب رغيف 9 بوصات.

2) في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف ، ذوبي 120 جرام من الشوكولاتة الداكنة ، ثم أخرجيها واتركيها جانباً لتبرد.

3) نخل الطحين والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح. اجلس جانبا.

4) في وعاء كبير ، اخفقي الزبدة والسكر البني معًا حتى تصبح شاحبة ورقيقة. نضيف خلاصة الفانيليا ونخلط مرة أخرى.

5) ضيفي الشوكولاتة المذابة إلى خليط الزبدة والسكر البني تدريجياً. يضاف البيض المخفوق ويخلط جيدا.

6) أضيفي المكونات الجافة (الدقيق ، البيكنج بودر ، صودا الخبز والملح) واخلطيهم معًا.

7) ضيفي الجوز المقطع وشرائح الشوكولاتة الداكنة.

8) تصب في قالب الرغيف المحضر وتخبز في الفرن المسخن لمدة 25 إلى 30 دقيقة. يجب أن تكون الكعكة كثيفة ورطبة حتى لا يخرج المسواك نظيفًا عند إدخاله في الكعكة.

9) قدميها دافئة أو سادة أو مع آيس كريم بحبوب الفانيليا!

3. شوكولاتة داكنة مغطاة بالفراولة

مكونات:

6 أونصات شوكولاتة داكنة

6 أونصات شوكولاتة بيضاء

18 حبة فراولة متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة

طريقة:

1) قطعي الشوكولاتة الداكنة إلى قطع ، وضعيها في وعاء زجاجي. ثم قم بإذابه في الميكروويف على دفعات قصيرة ، أو قم بإذابه فوق قدر من الماء المغلي مع الخفق حتى يصبح ناعمًا.

2) كرر هذه العملية مع الشوكولاتة البيضاء ، بحيث يكون لديك 2 وعاء من الشوكولاتة الناعمة المذابة.

3) غطي طبقين بطبقة من ورق الخبز. اغمس نصف حبات الفراولة في الشوكولاتة الداكنة واتركها تتصلب على أحد الأطباق. اغمس النصف الآخر من الفراولة في الشوكولاتة البيضاء ، وضعها في الطبق الآخر.

4) بمجرد أن تبدأ الشوكولاتة في التماسك ، استخدم إما ملعقة أو زجاجة ذات فوهة ضيقة لرش الشوكولاتة البيضاء فوق الفراولة بالشوكولاتة الداكنة في حركة جنبًا إلى جنب.

5) كرر هذه العملية مع الفراولة بالشوكولاتة البيضاء مع رشها بما تبقى من الشوكولاتة الداكنة.

6) اترك الفراولة لتتماسك حوالي 15 دقيقة ثم قدمها. قم بتخزين أي بقايا في وعاء محكم في الثلاجة ، وأعده إلى درجة حرارة الغرفة قبل التقديم.

4. شوكولاتة ساخنة متبلة

مكونات:

250 مل من الحليب (نباتي أو غير نباتي)

2 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو

1 ملعقة كبيرة من الجاجري أو السكر

1 ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

5 فصوص

2 قطعة يانسون نجمي

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

طريقة:

1) أولاً، سخني الحليب في قدر. أضف القرفة وجوزة الطيب واليانسون والفلفل الأسود والقرنفل. دعها تغلي.

2) ثم خففي النار وأضيفي ملعقة ونصف من الجاجري وحوالي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو. استمر في التقليب حتى يذوب كلاهما تمامًا في الحليب.

3) ارفعي القدر عن النار. صفي جميع التوابل أثناء صب خليط الشوكولاتة الساخنة في الكوب المفضل لديك. زينها بقليل من جوزة الطيب المطحون ومسحوق الفلفل الحار والفلفل الأسود للحصول على مذاق حار إضافي. يتمتع!