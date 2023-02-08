جامعة الفيوم تتابع فعاليات ملتقى «إبداع» الرابع لكليات التربية النوعية

استمرت صباح اليوم، فعاليات ملتقى "إبداع" الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والذي تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من ٥ وحتى ٩ فبراير الجاري، تحت رعاية ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرّح أحمد فتحي، عميد الكلية، بأن لجنة قطاع كليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية قامت بافتتاح معرض فني بالكلية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى "إبداع" تضمن لوحات فنية وأعمال نحت على الخشب ومشغولات جلدية.

كما تفقد الضيوف قاعات انعقاد المسابقات، وتابعوا خلالها أعمال الطلاب المشاركين بالملتقى.

يذكر أنه لليوم الرابع على التوالي تستمر فعاليات مسابقات ملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية في ١٥ مجالًا بمختلف التخصصات الفنية والتي تشمل فن النحت، الخزف، الرسم، التصميم، التصوير، الطباعة، الأشكال الفنية، وكذلك مجالات الاقتصاد المنزلي لأعمال الكروشيه، التريكو، التطريز، وتصميم الأزياء.

وكذلك مسابقات التربية الموسيقية بقاعة الاحتفالات الكبرى في مهارات العزف والغناء الفردي والكورال.

وتختتم فعاليات الملتقى وتكريم الجامعات المشاركة والأعمال الفائزة غدًا الخميس الموافق ٢٠٢٣/٢/٩ بقاعة الاحتفالات الكبرى.