الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحبس تاجر عملة بالموسكى

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شركة لإنتاج الساعات؛ لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شريك بإحدى الشركات للساعات كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، واتخاذه من محل عمله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية".

بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مدير شركة لإنتاج الساعات مبالغ مالية عملات أجنبية النقد الأجنبي

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وائل لطفي

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