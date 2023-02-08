الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد 25 عاما على عرضه ..«Titanic» في 40 حفلة بدور العرض المصرية

تايتانك
تايتانك

من خلال 40 حفلة يوميا بدأ اليوم الاربعاء، عرض الفيلم الأسطوري "تيتانيك" في 14 دارعرض بمصر، وذلك إحتفالا بمرور 25 عاما علي عرض الفيلم، حيث سيتم إعادة إصداره بنسخ جديدة بتقنية 3D و 4Kبتنسيق أكثر جاذبية من الناحية المرئية، وسيبدأ عرض من غدا الخميس والجمعة في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعدما طرحت شركة بارامونت أفيش وإعلان جديد للفيلم الذي أخرجه جايمس كاميرون وحقق مايقرب من 2 مليار دولار إيرادات عند عرضه الأول. 

وقال كاميرون في رسالة لجمهور الفيلم " عندما قمنا بصناعة فيلم تيتانيك منذ 25 عاما، حاولنا أن نصنع قصة حب خالدة، ومع الاحتفال بالفيلم يعود للسينما مرة اخري بتقنيات حديثة وبصوت دولبي مميز، فحتي لو كنت شاهدت الفيلم من قبل، ستجد أن هذه النسخة تجعلك تشعر بإنك تشاهد الفيلم لأول مرة ولكن بالطريقة التي كان يجب أن تراها عليه علي الشاشة الكبيرة وقت العرض الأول له". 

ويشار إلي إنها ليست المرة الأولي التي يعاد فيها عرض الفيلم في قاعات السينما، ففي عام 2012 أعيد إصدار الفيلم الرومانسي للمرة الثانية وحقق 67 مليون دولار في أسبوع الإفتتاح، وفي عام 2017 عرض من جديد احتفالا بالذكري العشرين لعرضه، وقد فاز الفيلم بـ 11 جائزة اوسكار، كما أنه يحمل الرقم القياسي لأعلي فيلم يحصد أرباحا علي مدار سنوات. 

الفيلم  تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهى أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها فى ذلك الوقت وفى أول رحلة لها فى 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسى، وبعد أربعة أيام من انطلاقها فى 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدى قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام فى الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912 كان على متن الباخرة 2,223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص فيما لقى 1,517 شخصا حتفهم.

وتناول الفيلم كارثة غرق السفينة العملاقة Titanic فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطى، وما عمق من جماليات الفيلم قصة الحب التى جمعت بين روز بنت الأثرياء وجاك الذى ينتمى لطبقة فقيرة لكنه فاز بتذكرتين على متن السفينة العملاقة فى رحلتها الأولى والأخيرة عام 1912، وهو الفيلم الذى شارك فى بطولته مع كيت وينسلت وليو كل من بيل باكستون وبيلى زان وكاثى بيتس وفرانيسى فيشر وجلوريا ستيورات وبيرنارد هيل وجوناثان هايد وفيكتور جاربر وديفيد وارنر ودانى نيسسا وسوزى أميس وبرنار فوكس وإريك برايدين وجينيتيى جولدشتاين وإيوان ستيوارت وجوناثان فيلبس وغيرهما من النجوم ممن خلدهم الفيلم فى ذاكرة الجمهور.


 

تيتانيك Titanic 40 حفلة الفيلم الأسطوري تيتانيك فيلم تيتانيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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