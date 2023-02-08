الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. توزيع جوائز مشروع «فاكتوري» لدعم الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يقام، اليوم الأربعاء، بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12، حفل توزيع جوائز مشروع "فاكتورى" لدعم الأفلام القصيرة، ويأتى ذلك إدراكًا من إدارة المهرجان بأهمية تسليط الضوء على دور ودعم صانعات الأفلام السينمائية فى المنطقة.

وتعلن إدارة المهرجان برئاسة السيناريست سيد فؤاد وادارة المخرجة عزة الحسينى عن الفائزين خلال الحفل، فى الساعة الخامسة بقاعة (رع)، بحضور أصحاب المشاريع الـ10 التي تم اختيارها والاعلام عنها قبل انطلاق المهرجان. 

وكانت لجنة تحكيم المشروعات المكونة من المخرج أمير رمسيس وندي دوماني مؤسسة مهرجان عمان، والناقد أحمد شوقي، قد اختارت 10 مشروعات من عدد كبير من المشاريع تقدمت للحصول على الدعم والمشروعات التى فازت هى: "على يقابل الأشباح" إخراج ضحى حمدي، " ألو" إخراج فاطيما الريس، "جذور بنية " إخراج احمد الشيبيني ،عند الكشك اخراج بسنت غنيمي، "محترم" إخراج عبده سمير، "الجمعية" إخراج نورهان عبدالسلام، "تريسيكل" إخراج محمد عبدالعزيز، "دليلك للتخلص من الاكتئاب الدائم" إخراج سيف الله هاني، "ممنوع الوقوع  أو الانتظار" إخراج عمرو جودة، "فرار" إخراج الشمندي، وادارة الورشة الرئيسية في "فاكتور" للخبير الثقافي لويز كورادازي "البرازيل".

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تكريم كلاً من محمد رمضان، وهالة صدقي، وهشام نزيه، عن مجمل أعمالهم.

ويتولى الفنان محمود حميدة، الرئاسة الشرفية للمهرجان، وتضم اللجنة العليا له عدد من الفنانين، بينهم إلهام شاهين، وصبري فواز، كما تضم لجنة تحكيم المهرجان كلاً من لقاء الخميسي، وبشرى، وكريم قاسم.

وتضم فترة المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات، بينها ندوات ومؤتمرات للمكرمين في الدورة، ولقاءات مع صناع السينما الإفريقية، كما يشهد المهرجان الاحتفال بمئوية الفنان الراحل صلاح منصور، كما تشهد مشاركة دولة السنغال كضيف شرف، واحتفالية حول مرور 100 عام على ميلاد المخرج والسيناريست والمنتج عثمان سيمبين.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية رئيسه الشرفي الفنان محمود حميدة وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارة الثقافة ، وكذلك وزارات السياحة والأثار، وهيئة تنشيط السياحة ، والشباب والرياضة والخارجية وبرعاية محافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، ويراس المهرجان ومن مؤسسيه السيناريست سيد فؤاد وتديره المخرجة عزة الحسيني ويرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج جابي خورى.

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الـ12 حفل توزيع جوائز مشروع فاكتورى مشروع فاكتورى لدعم الأفلام القصيرة جوائز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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