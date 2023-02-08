أخبار الظهيرة| أسعار الدولار مقابل الجنيه.. وموعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الأربعاء

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء، في البنوك، للتفاصيل اضغط هنا.

تاريخ المواجهات.. موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية وجماهير القلعة الحمراء أيضًا، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.. للتفاصيل اضغط هنا.

إلهام شاهين تدعو الشعوب العربية لدعم السوريين

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة مؤثرة للشعوب العربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك لدعم الشعب السوري جراء ما حدث من دمار عقب الزلزال، للتفاصيل اضغط هنا.

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن آثار الزلزال فى تركيا

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن آثار زلزال تركيا على سوق النفط العالمية.

وقال التقرير إنه لم تقتصر آثار زلزال تركيا على سقوط ضحايا لكنه أثّر أيضًا على سعر النفط العالمي.. للتفاصيل اضغط هنا.

خريطة تكشف أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالى فى مصر

قبل نحو عامين؛ نشر موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دليلًا استرشاديًا أعده بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من أجل مواجهة مخاطر الزلازل في مصر.. للتفاصيل اضغط هنا.