«القاهرة الإخبارية» تعرض شروط انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

عرضت “القاهرة الإخبارية” تقريرا تلفزيونيا عن طلب أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال التقرير “أبناء العمومة كلا مضي في طريقه، روسيا وأوكرانيا بعد تفكك الأب الروحي للاتحاد السوفيتي، داعب كل منهما حلماً مختلفاً فكانت رغبات أوكرانيا هي انضمامها للاتحاد الأوروبي فهل سيصبح الحلم حقيقة”.

وتابع التقرير أنه بعد أيام من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير عام 2022، تقدمت كييف بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي لقاء أخير جمع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بدأت ملامح فشل الانضمام القريب للتكتل واضحا على وجه زيلينسكي، والسبب الرئيسي هو الحرب مع روسيا.

قبول عضوية أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يحتاج إلى توافر عدة شروط ويعني بالتأكيد التزام دول الأعضاء داخل الاتحاد بتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب وهذا ما سيكلف الدول الأوروبية مليارات الدولارات بما سيشكل مزيدا من الأعباء على القارة العجوز.

ولكن شارل ميشال ربطت طلب موافقة جميع دول الأعضاء وهو ما يبدو مستحيلا في ضوء التحفظ المعلن على عضوية أوكرانيا من كلا من ألمانيا وهولندا وفرنسا والدنمارك، وكالعادة أرجئ الاتحاد النظر في طلب كييف إلى الربيع المقبل.

ولأن مواجهة الفساد يعد من أبرز شروط الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، قامت كييف بحملة لمواجهة الفساد وإقالة عدد من المسؤولين المشتبه بهم لتسريع وتيرة الطلب لكن يبدو أن الأمل لا يزال بعيدا.

الانضمام للتكتل له شروط أهمها التوافق مع معايير كوبنهاجن والتي تتضمن :-