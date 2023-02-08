الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكبرياء يعود».. بايدن يروج للانتصارات في الوظائف والمناخ بخطاب حالة الاتحاد

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يريد "إنجاز المهمة" وأن يعيد لأمريكا ازدهارها و"وحدتها"، في خطاب طغى عليه طابع انتخابي للرئيس الذي يفكر في الترشح لولاية ثانية.

ويتسم "خطاب حال الاتحاد" عادة بالجمود وتتخلله دقائق من التصفيق من قبل الحزب الرئاسي، لكن كان على الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 80 عامًا هذه المرة التعامل مع انتقادات بعض البرلمانيين من اليمين المتطرف.

وقال بايدن الذي بدا مرتاحا وألقى بعض النكات من دون الابتعاد عن رسالته "يجب أن نكون الأمة التي كنا عليها دائمًا عندما كنا في القمة. متفائلون ومفعمون بالأمل ونتطلع إلى المستقبل".

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وأكد بايدن أن الديمقراطية الأمريكية "مجروحة" بالتأكيد لكنها ما زالت "مصونة"، في إشارة إلى محاولة أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021 عند المصادقة على فوزه في الانتخابات.

علق الرئيس السابق مباشرة الثلاثاء على خطاب جو بايدن على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، وعبر عن إشادة نادرة به. 

وكتب ترامب "أعارض غالبية سياساته لكنه تحدث عن شعوره وأنهى الأمسية بشكل أفضل بكثير مما بدأها".

خلال خطابه، قدم جو بايدن نفسه كرئيس "يدرك" الصعوبات التي تواجهها الأسر الأمريكية، وخصص معظم خطابه الذي استمر أكثر من ساعة لمشاكل الحياة اليومية.


ووعد جو بايدن بالعمل من أجل "المنسيين" من النمو، الذين استطاع الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب جذبهم إلى حد ما. وقال "لعقود من الزمن تم سحق الطبقة الوسطى".

وأضاف بأسف "مع مرور الوقت فقدنا شيئًا آخر. كبرياؤنا. ثقتنا بأنفسنا"، واعدا باستعادتها.

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دعا بايدن الجمهوريين إلى الانضمام إليه في تبني سلسلة كاملة من الإصلاحات الكبرى مع أنه يدرك أن أعضاء الكونغرس الأكثر تشددا الذين يعتمد عليهم الحزب الجمهوري للسيطرة على مجلس النواب، لن يتجاوبوا معه.

وطلب بايدن فرض حظر "دائم" على البنادق الهجومية وفرض ضرائب باهظة على أصحاب المليارات والشركات المتعددة الجنسيات ووضع سقف لسعر الأنسولين، وتنظيم صارم لعمالقة التكنولوجيا الذين "يجرون تجارب على الأطفال ويستخلصون البيانات من المراهقين لزيادة أرباحهم".


ودعا الرئيس إلى التصفيق لوالدي الشاب الأمريكي من أصل إفريقي تايري نيكولز الذي توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي الشرطة في مدينة ممفيس. وأكد أن الولايات المتحدة "لا تستطيع تجاهل" مشكلة عنف الشرطة.

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وبدا الارتياح واضحا في معسكر الرئيس. وقال ديفيد أكسلرود المستشار السابق لباراك أوباما "يجب أن يكون جو بايدن مسرورا، كانت ضربة موفقة".

ويدرك بايدن أن الأمريكيين، حسب استطلاعات الرأي، لا يريدون منافسة ثانية بينه وبين دونالد ترامب في 2024.
لكن بينما يقدم الجمهوري نفسه على أنه رجل العناية الإلهية والشخص الوحيد القادر على إنقاذ أميركا من "الانحدار"، يراهن الديموقراطي على أن رسالة التفاؤل التي عرضها بصفته رئيس ستفضي إلى الالتفاف حوله في نهاية المطاف.

وقبل عام شدد جو بايدن في حديث بعد أيام قليلة على غزو أوكرانيا، على القضايا الدولية. لكنه في خطابه عن حال الاتحاد، استعرضها بسرعة.

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وكانت تصريحاته عن الصين منتظرة. فقضية المنطاد الصيني الذي أُسقط السبت بعد أن حلق فوق الأراضي الأميركية لأيام، جلبت له انتقادات من اليمين الذي اتهمه بالضعف.

وحذر من أن الولايات المتحدة "ستتحرك" إذا "هددت الصين سيادتها".


كما دعا إلى "الوحدة" بين الديموقراطيين والجمهوريين لكسب "المنافسة" مع بكين. ودعا البرلمانيين إلى الترحيب بحفاوة بالسفيرة الأوكرانية التي كانت حاضرة، ووعد بأن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا".

الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس الديموقراطي الأسر الأمريكية خطاب حال الاتحاد

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