الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: إذا هددت الصين سيادتنا فسنرد لحماية أنفسنا

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، في خطابه حول حالة الاتحاد أمام الكونجرس، إنه "إذا هددت الصين سيادتنا فسنرد لحماية أنفسنا، وقد فعلنا".

وشدد على أن الولايات المتحدة الآن في أقوى وضع منذ عقود لمنافسة الصين أو أي دولة أخرى، وأضاف: "لم يكن أبداً رهاناً جيداً أن تراهن ضد أمريكا".

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" فقد قال بايدن إن شركات النفط الكبرى تقوم باستغلال أزمة موارد الطاقة الأخيرة للتربح، مطالباً بفرض زيادة ضريبية كبيرة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات لتوجيهها للاستثمار أكثر في الإنتاج.

وقال بايدن: "العام الماضي حققوا أرباحاً بلغت 200 مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية. أعتقد أن هذا أمر فاحش"ـ كما دعا الرئيس الأمريكي إلى فرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المليارات، قائلاً: "لا يجب أن يدفع أي ملياردير معدل ضرائب أقل من مدرّس أو رجل إطفاء".

 

 

بايدن الصين الولايات المتحدة أقوى وضع اميركا حالة الاتحاد الكونجرس

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