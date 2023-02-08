نائبة جمهورية تستفز بايدن بـ«بالون أبيض»

عمدت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين على استفزاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تعامله مع أزمة المنطاد الصيني، بأن أحضرت بالوناً أبيض من الهيليوم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت غرين إنه كان "مجرد بالون أبيض بريء"، في مقطع فيديو نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، والذي أظهر أيضا أنها تتجول في مبنى الكابيتول وهي تمسك البالون.

وأضافت: الشيء الأول الذي يحتاج إلى معالجته يحوم فوقي.. لا يزال الشعب الأمريكي منزعجا ومذعورا للغاية لأن رئيس الولايات المتحدة سمح بطيران منطاد تجسس صيني في جميع أنحاء بلادنا. في الواقع، لقد علموا بذلك في 28 يناير. وكان الرئيس على علم بذلك. البنتاغون علم بذلك.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الصينية، إن حطام المنطاد الذي أسقطته الولايات المتحدة، يعود إلى الصين وليس للولايات المتحدة.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، أمس، عندما سئلت عما إذا كانت الصين قد طلبت من الولايات المتحدة إعادة حطام المنطاد الذي تم إسقاطه، أن “المنطاد ملك للصين وليس الولايات المتحدة”.