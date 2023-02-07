الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نائب الرئيس التركى: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لـ5894 شخصًا و35 ألف مصاب

زلزال
زلزال

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، عن ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب 10 ولايات بتركيا فجر الأمس إلى 5894، وعدد المصابين 35 ألفًا، وفقًا لخبر عاجل نقلته قناة "إكسترا نيوز".

إرسال مصر طائرات مساعدات لتركيا وسوريا 

من ناحية أخرى، أرسلت مصر 5 طائرات عسكرية، تحمل مواد إغاثية وطبية، ومساعدات للشعبين التركي والسوري. 

وشهدت تركيا وسوريا فجر أمس زلزالًا بقوة 7.8 درجة بمقياس ريختر، وزلزالًا 7.7 درجة في منتصف النهار، ولا يزال رجال الإنقاذ في كلا البلدين يحاولون البحث عن ناجين.

وتأثر بالزلزال 9 دول بينها سوريا ولبنان وفلسطين، بنفس قوة الزلزال الذي ضرب تركيا عام 1939، الذي كان أقوى زلزال مسجل في تركيا.

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