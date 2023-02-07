الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة الثقافة: اعتمدنا استراتيجية جاذبة لدور النشر الصغيرة بمعرض الكتاب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنه تم اعتماد استراتيجية جاذبة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبخاصة دور النشر الصغيرة، لأن إمكانياتها لن تتحمل الأزمة، وكانت مهددة بالتوقف. 

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الكثير من الصناعات، ومنها النشر، موضحةً: "عندما بدأنا في الاستعداد لمعرض الكتاب، فوجئت بمجموعة كبيرة جدًا من التحديات أمام الناشرين، سواء المصريون أو العرب المشاركون في المعرض بصورة عامة".

ولفتت إلى أنه جرت مراجعة الشروط الخاصة بالمشاركة في المعرض، وتم توفير بعض التيسيرات، وكان الناشرون ممتنين لها، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على المعرض مقارنة بالسنوات السابقة، لافتةً إلى أن هناك تحديات أخرى متمثلة في استيعاب عدد الدول الكبير.

وزيرة الثقافة

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مشروع النشر فى قصور الثقافة

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