سمير فرج: مصر ستتمكن من تصنيع الفرقاطات بداية من العام المقبل

طمأن اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، المصريين بأن الدولة المصرية تمتلك قدرات كبيرة لمواجهة السيول والأزمات والكوارث الطبيعية، والتعامل مع آثارها.

وقال فرج، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الجيش المصري مستعد وجاهز لمواجهة أي أزمات في هذا السياق، لافتًا إلى أن تصنيف قوة الجيوش يكون وفق 60 عاملاً للتقييم.

مركز مصر بين جيوش العالم

وأكد أن مصر تحتل رقم 14 عالميًا، والأولى عربيًا وفي الشرق الأوسط؛ وذلك وفق موقع “جلوبال فاير باور”، المختص بتصنيفات قوة الجيوش، موضحًا أن القواعد الأمريكية لا تُماثل قاعدة محمد نجيب المصرية؛ وهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر تمتلك سادس أكبر قوة بحرية حول العالم، ومصر هي ثامن دولة حول العالم امتلاكًا للقوة الجوية، والرابعة حول العالم من حيث الطائرات الهليكوبتر، مؤكدًا أن مصر تملك 4 غواصات من الأحدث حول العالم، إلى جانب فرقاطات، وحاملتي طائرات، ومصر ستتمكن من تصنيع الفرقاطات بداية من العام المقبل، موضحًا أن الدبابات التي يملكها الجيش المصري أمريكية (M1A1) هي الأحدث حول العالم.