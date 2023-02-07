الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوى خارقة.. معلم روحي يشفي المرضى يثير الجدل في الهند

الهند
الهند

تصدر في الهند الايام الماضية اسم المعلم الروحي ديريندرا كريشنا شاستري، الشهير باسم باجشوار دهام ساركار ، واكدت وسائل الاعلام الهندية أنه يتمتع بقوى خارقة، تمكنه من شفاء المرضى، وعلاج الأشخاص الذين "تتملكهم الاشباح"، والمساعدة في التغلب على المشاكل التجارية والمالية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، خصصت القنوات الأخبارية الهندية مئات الساعات له ولقواه الخارقة المزعومة. كما باتت تبثّ أخبار عاجلة عن تصريحاته حول مواضيع مثيرة للجدل مثل تغيير الدين والزيجات بين أتباع ديانات مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، وصل عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 7.5 مليون - مع 3.4 مليون متابع على فيسبوك و3.9 مليون مشترك على يوتيوب، و300 ألف متابع على إنستغرام، و72 ألف متابع على تويتر. وحظيت أشهر تسجيلات الفيديو التي يظهر فيها بانتشار واسع، لتحقق ما يتراوح ما بين ثلاثة وعشرة ملايين مشاهدة.
وسلطت الأضواء على شاستري في الهند، في يناير، بعدما شكك أحد العقلانيين والمصلحين الاجتماعيين المعروفين بمزاعمه حول امتلاك قوى علاجية وقدرته على قراءة أفكار الناس، و عرض شيام ماناف، الذي يدير منظمة تحمل اسم "حركة القضاء على الخرافات"، دفع مبلغ 3 ملايين روبية 36500 دولار  إذا قبل شاستري أن يقرأ بشكل صحيح أفكار 10 أشخاص يختارهم ماناف بنفسه.
وأطلق التحدي عندما كان شاستري يقيم معسكراً، في مدينة ناجبور في ولاية ماهاراشترا - الولاية التي يقيم فيها ماناف، لكن شاستري غادر المدينة من دون قبول التحدي، فقال البعض عنه إنه هرب.

معلم روحي الهند باجشوار دهار ساركار يشفي المرضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

طريقة إثبات إقامة الأبناء على عنوان الأب المتوفي ببطاقة القم القومي

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟