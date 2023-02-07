قوى خارقة.. معلم روحي يشفي المرضى يثير الجدل في الهند

تصدر في الهند الايام الماضية اسم المعلم الروحي ديريندرا كريشنا شاستري، الشهير باسم باجشوار دهام ساركار ، واكدت وسائل الاعلام الهندية أنه يتمتع بقوى خارقة، تمكنه من شفاء المرضى، وعلاج الأشخاص الذين "تتملكهم الاشباح"، والمساعدة في التغلب على المشاكل التجارية والمالية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، خصصت القنوات الأخبارية الهندية مئات الساعات له ولقواه الخارقة المزعومة. كما باتت تبثّ أخبار عاجلة عن تصريحاته حول مواضيع مثيرة للجدل مثل تغيير الدين والزيجات بين أتباع ديانات مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، وصل عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 7.5 مليون - مع 3.4 مليون متابع على فيسبوك و3.9 مليون مشترك على يوتيوب، و300 ألف متابع على إنستغرام، و72 ألف متابع على تويتر. وحظيت أشهر تسجيلات الفيديو التي يظهر فيها بانتشار واسع، لتحقق ما يتراوح ما بين ثلاثة وعشرة ملايين مشاهدة.

وسلطت الأضواء على شاستري في الهند، في يناير، بعدما شكك أحد العقلانيين والمصلحين الاجتماعيين المعروفين بمزاعمه حول امتلاك قوى علاجية وقدرته على قراءة أفكار الناس، و عرض شيام ماناف، الذي يدير منظمة تحمل اسم "حركة القضاء على الخرافات"، دفع مبلغ 3 ملايين روبية 36500 دولار إذا قبل شاستري أن يقرأ بشكل صحيح أفكار 10 أشخاص يختارهم ماناف بنفسه.

وأطلق التحدي عندما كان شاستري يقيم معسكراً، في مدينة ناجبور في ولاية ماهاراشترا - الولاية التي يقيم فيها ماناف، لكن شاستري غادر المدينة من دون قبول التحدي، فقال البعض عنه إنه هرب.