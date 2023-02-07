الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. إطلاق ملف أوروجواي والأرجنتين وتشيلي وباراجواي لاستضافة كأس العالم 2030

كأس العالم
كأس العالم

أطلقت دول الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواي، اليوم الثلاثاء، ملفهم المشترك بشكل رسمي، لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وكانت إسبانيا والبرتغال قد أعلنتا العام الماضي عن نيتهما التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، لتنضم لهما أوكرانيا.

ويُعد ملف رباعي قارة أمريكا الجنوبية، هو الأول الذي يتم إطلاقه بشكل رسمي، من أجل نيل شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وتريد الدول الأربع الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، حيث استضافت أوروجواي النسخة الأولى للبطولة في عام 1930 بمشاركة 13 فريقًا. والتي شهدت فوز المنتخب الأوروجواياني باللقب الأول بعد الفوز على الأرجنتين 4-2 في النهائي.

وقال أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول" في مؤتمر إطلاق ملف استضافة المونديال من قبل اتحادات الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي:"بعد تنظيم دولة أوروجواي لأول نسخة لبطولة كأس العالم 2030 في 1930، يجب أن تعود البطولة لتُقام في أوروجواي 2030 مع مرور 100 عام على انطلاق ذلك الحدث العالمي، يجب أن نعمل بجد وأن نفوز بشرف التنظيم لتلك البطولة".

جدير بالذكر أن كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026 والتي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي الكبير.

وسيتخذ الاتحاد الدولي، قراره بشأن مستضيف مونديال 2030 في عام 2024.

ويُعد منافسو ملف قارة أمريكا الجنوبية المحتملين لاستضافة كأس العالم، المغرب، وملف إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، وملف محتمل بين مصر والمملكة العربية السعودية واليونان.

وتُشير تقارير صحفية، إلى احتمالية إضافة دولة بوليفيا إلى ملف قارة أمريكا الجنوبية المشترك الذي يضم أوروجواي وتشيلي والأرجنتين وباراجواي، فيما تم اقتراح استضافة ملعب سنتيناريو بأوروجواي، للمباراة النهائية لمونديال 2030، حال فوز ذلك الملف بشرف الاستضافة.

الارجنتين اوروجواى تشيلي باراجواي كأس العالم 2030

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