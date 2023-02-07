الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«منتديات التنسيقية» تجتمع بالمنضمين الجدد وتستعرض آليات العمل بداخلها

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت أمانة سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برئاسة الدكتورة شيماء عبد الإله، اجتماعًا مع المنضمين الجدد للمنتديات لشرح آليات العمل داخلها.


وفي بداية اللقاء، رحبت شيماء عبد الإله، بالمنضمين الجدد للتنسيقية والمنتديات، مؤكدة أن التعاون والتوافق هما دستور العمل داخل هذا الكيان السياسي الذي رغم تمتعه بالتنوع الفكري والأيدولوجي إلا أنه يتفق على أمر واحد وهو مصلحة الوطن التي لا خلاف عليها.


وخلال الاجتماع، تم استعراض تعريف المنتديات وشرح تفاصيلها وأقسامها وآلية العمل بداخلها، كما أجابت أمانة سر المنتديات على كافة استفسارات الأعضاء الجدد وتساؤلاتهم، بحيث بات سير العمل داخل المنتديات واضحًا للجميع.


وفي نهاية اللقاء، تم تسكين الأعضاء الجدد وتوزيعهم على منتديات التنسيقية كلا وفقًا لخبراته وإمكانياته التي تمكنه من الإضافة داخل منتدى بعينه.


شارك في اللقاء محمد الصوفي وإسلام حمدي، مساعدي أمين سر المنتديات.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدكتورة شيماء عبد الإله المنضمين الجدد شيماء عبد الإله دستور العمل الكيان السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

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