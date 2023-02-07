الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بتوجيهات رئاسية.. مستشار رئيس الضرائب يعلن حزمة تسهيلات جديدة لتحفيز الاستثمار

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تسهيلات جديدة لتحفيز الصناعة والاستثمار.

ولفت خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «صدى البلد»، إلى أن هناك توجيهات رئاسية بعدم فرض أي أعباء مالية على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المستثمر يهمه ثبات السياسة النقدية، وعدم فرض أعباء مالية على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم فرض ضريبة مبسطة وضريبة قطعية في سياق دعم الاستثمار، لافتًا إلى أن الممول يمكنه تقسيط ضريبة الدخل، وفقًا لقانون الاستثمار الحالي.

مصلحة الضرائب المستثمرين

مواد متعلقة

خالد الجندى: الزلازل والبراكين جنود الله وليس بإمكان أحد مواجهتها

خالد الجندي يعزي في ضحايا زلزال تركيا وسوريا: «لا يمكن التصدى للكارثة»

القوى السياسية السودانية توجه الشكر لمصر على إتاحة الفرصة للحوار والتوافق السياسى

مبارك أردول: وثيقة التوافق السياسي تضمن مشاركة الشباب في الحكم

لحظة توقيع وثيقة التوافق بين القوى المشاركة فى الحوار السودانى- السودانى بالقاهرة (فيديو)

عزت إبراهيم يوضح أهمية التكاتف المصرى السعودى لدرء تداعيات الحرب الروسية

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا وانهيار 6217 مبنى

«عكاشة» يكشف عن أطراف يقلقها نجاح وترابط العلاقات المصرية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا

للأرامل.. طرق إثبات الإقامة ببطاقة الرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟