بتوجيهات رئاسية.. مستشار رئيس الضرائب يعلن حزمة تسهيلات جديدة لتحفيز الاستثمار

كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تسهيلات جديدة لتحفيز الصناعة والاستثمار.

ولفت خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «صدى البلد»، إلى أن هناك توجيهات رئاسية بعدم فرض أي أعباء مالية على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المستثمر يهمه ثبات السياسة النقدية، وعدم فرض أعباء مالية على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم فرض ضريبة مبسطة وضريبة قطعية في سياق دعم الاستثمار، لافتًا إلى أن الممول يمكنه تقسيط ضريبة الدخل، وفقًا لقانون الاستثمار الحالي.