الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم لعام 2023 برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، وسوف يتم نشرها عبر رابط موقع المديرية، وذلك عقب اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم لعام 2023 برقم الجلوس 

وأوضحت أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، غداً الأربعاء، وذلك بعدما يقوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم باعتماد النتيجة، وسوف يتم توزيعها على المدارس، وذلك من خلال صفحة مديرية التربية والتعليم بالفيوم على الروابط التالية: (من هنا)، (اضغط هنا).

وتعطي المحافظة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فرصة لتقديم التظلمات لإعادة جمع الدرجات بالمواد التي يقدم بها الطالب طلب تظلم .

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الأول برقم الجلوس

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فيما أشارت  وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2022/2023 بلغ 68 ألفًا و588 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 260 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

توفر البوابة الالكترونية لمحافظة الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية عقب اعتمادها من محافظ الفيوم ويستطيع الطلاب الحصول عليها عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الفيوم من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا ، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم فقط لتظهر النتيجة عقب اعتمادها فورًا .

نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم لعام 2023 برقم الجلوس

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وائل لطفي

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