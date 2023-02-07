وسط اشادات بجودة الملاعب وحسن التنظيم.. الانجليزي روبنسون يتوج بالجولة الثانية من بطولة مينا تور بملاعب نادي مدينتي للجولف

توج الإنجليزي براندون روبنسون تومسون بمنافسات الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف “مينا تور”، التي أقيمت بملعب جولف مدينتي، بمشاركة 120 لاعباً من 35 دولة مختلفة، تحت رعاية الاتحادين العربي والمصري للجولف.

ونجح روبنسون في تحقيق 199 ضربة، ب11ضربة أقل من المعدل، متفوقاً على الإيطالي جاكوبو فوسا الذي حل ثانياً بتسجيله 203 ضربة، بسبع ضربات أقل من المعدل، وكان المركز الثالث من نصيب الإنجليزي بن جونز بطل الجولة الأولى، بتحقيقه 204 ضربة بمعدل ست ضربات أقل من المعدل. ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 150 ألف دولار بواقع 75 ألفاً لكل جولة.

وقال ستيورات دالي مدير البطولة، إن جميع اللاعبين منبهرين بجودة ملعب جولف مدينتي، والامكانيات الكبيرة له، والتي لم يتوقعوا أن يتوافر مثلها في مصر أو الشرق الأوسط. وأضاف، أن التعاون بين مينا تور ونادي جولف مدينتي سيتواصل مستقبلا، بعد التنظيم الرائع لجولتي البطولة، والامكانيات المتوافرة الكبيرة التي سهلت إقامة اللاعبين.

وتعد أحداث جولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”مينا تور” مؤهلة للحصول على نقاط تصنيف الجولف العالمية منذ عام 2016 ، والتي تتيح للاعبين الناجحين الفرصة لرفع تصنيفهم العالمي وخبراتهم الشخصية في اللعب الاحترافي.

واقيمت بطولة "مينا تور" بعد النجاح الكبير لنادي مدينتي للجولف في استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية للمحترفين "الآشيان تور" في نوفمبر ٢٠٢٢ ، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف ، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

ونال نادي مدينتي للجولف ، المستضيف لفعاليات بطولة "مينا تور"، جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعامي 2021 و 2022 بحسب تصنيف World Golf Awards؛ لتميزه بتصميم عالمي وضعه بروبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالي 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.