الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ورشة القاهرة».. السودانيون يتفقون على إجراء الانتخابات خلال عامين

الانتخابات السودانية
الانتخابات السودانية

أكدت الكتل السياسية والمجتمعية السودانية، اليوم الثلاثاء، ضرورة إجراء الانتخابات في فترة أقصاها عامان من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.

جاء ذلك في البيان الختامي لورشة الحوار «السوداني - السوداني»، والذي انعقد في القاهرة، بدعوة من مصر لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، خلال الفترة 2 - 7 فبراير الجاري، بمشاركة 85 شخصية يمثلون 35 حزبًا وحركة تمثل القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان.  

واتفق المشاركون في الورشة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تكوين مفوضية مستقلة على أن تجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامان من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.

كذلك، اتفق المشاركون على تعين الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات، بدءًا من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم إجازته والإشراف على عملية الانتخابات، بدءًا من إعداد السجل الانتخابي وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.  

وأصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الحاكمة للفترة الإنتقالية، وتشكيل «تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية» كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي.  

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إنشاء مفوضية للشباب 

وأوضح البيان الختامي أنه سيتم إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والاهتمام برفع وبناء القدرات، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.

دعوة جديدة لاجتماع الأطراف السياسية

واتفق المشاركون على رفض هيمنة فصيل واحد أو كتل واحد من الجسم السياسي السوداني، على الفترة الانتقالية بمفردها، لأنها تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، داعين جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطنى حولها.

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السودان القاهرة مصر ورشة الحوار انتخابات

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