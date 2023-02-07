الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيان الختامي للحوار السوداني بالقاهرة يؤكد تنفيذ اتفاق سلام جوبا وإنهاء نظام الإخوان

جانب من البيان الختامي
جانب من البيان الختامي

أكدت الأطراف السياسية والمجتمعية السودانية، على ضرورة تنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020، وكذلك ضرورة تحقيق سلام شامل في السودان من أجل إنهاء معاناة السودانيين المستمرة.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الكتل السياسية والمجتمعية السودانية،  في ختام ورشة الحوار "السوداني- السوداني"، والتي عقدت في القاهرة،  خلال الفترة 2- 7 فبراير الجاري تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، برعاية الحكومة المصرية.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أنه جاء بدعوة من مصر لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، لإتاحة الفرصة لها لحوار سوداني- سوداني لبحث سبل تجاوز الأزمة السياسية.  

وأقر البيان بأن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية أدت إلى أزمة كبرى انتهت بإجراءات 25 أكتوبر التي أوقفت العملية الانتقالية، مشيرة إلى أن ورشة القاهرة ومن خلال اللجان التي تم تشكيلها توصلت  إلى توافق سياسي بشأن عدة نقاط.

ومن بين هذه النقاط قضية السلام والمصالحة، فقد أكد المشاركون على الإلتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020، ومواجهة الظروف التى تسببت في الحروب الأهلية من أجل منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام وذلك من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمناطقة المهمشة، بجانب معالجة الأوضاع فى شرق السودان بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.
كذلك اتفق المشاركون على اعتاماد مبدأي المسئولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسئولين سياسيًا وقانونيًا وذلك عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم.  

كما أكد المشاركون على ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام 30 يونيو 1989 (حكم جماعة الإخوان) ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.

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