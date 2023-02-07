مصر إلى «الهيدروجين الأخضر»: أبرز خطوات التحول لمركز عالمي

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طويلة الأجل لأنشاء مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفق مخطط استراتيجي لتحول مصر لمركز إقليمي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

ووفق تصريحات صحفية لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر فإن هناك تعاون بين وزارة الكهرباء مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى امكانية التصدير.

أضاف شاكر أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول 2035.

ووقعت مصر في إطار تحولها لمركز إقليمي لمشاريع الهيدروجين الاخضر ومشتقاته العديد من مذكرات التفاهم مع كبري الشركات العالمية ، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة “سكاتك النرويجية” للطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، كما وقعت الحكومة وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تبلغ حوالي 85 مليار دولار.

وتبلغ الاستثمارات التي سيتم ضخها في مصر لتنفيذ المشاريع التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الأربع المقبلة نحو 7.4 مليار دولار ، على أن تنفذها ثماني شركات عربية وأجنبية.

وأعلنت شركة Fortescue Future Industries أنها تريد استثمار 1.9 مليار دولار في المرحلة التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما خصصت شركة "Scatec" حوالي 500 مليون دولار لتنفيذ المرحلة التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي نفس القيمة التي تنوي شركة "Maersk" ضخها في المرحلة التجريبية ، وفق المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام المحلية.

وتسعى EDF أكبر منتج ومزود للكهرباء في فرنسا والعالم، أيضًا إلى تخصيص 600 مليون دولار للاستثمارات في المرحلة التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ستستثمر شركة Total Energies 500 مليون دولار في مرحلتها التجريبية لإنتاج الهيدروجين.

وأعربت شركة Demi البلجيكية عن عزمها استثمار مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في المرحلة التجريبية لإنتاج الهيدروجين، وتعتزم شركة EMEA Power استثمار 1.1 مليار دولار في المرحلة التجريبية لإنتاج الهيدروجين حتى عام 2026، وهو نفس المبلغ الذي تعتزم شركة مصدر الإماراتية ضخه في المرحلة التجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وعقد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، أمس، بشأن متابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور كل من د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتنويه إلى تنامي أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال هذه المرحلة، باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية لامتلاك القدرات في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، ولإضافة طاقة الهيدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك من خلال إشراك القطاعات المختلفة بالدولة.



وخلال الاجتماع، أشار د.مصطفى مدبولي إلى أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ لا سيّما في ضوء قدرة الدولة على إنتاج الهيدروجين الأخضر الأقل تكلفة في العالم، بما يُمكِّنها من الاستفادة من قدرتها التنافسية والنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية.

وشهد الاجتماع استعراض أهم المستجدات المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين؛ حيث تم التنويه إلى تسلم المسودة النهائية من الاستشاري المسؤول، ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات بين وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية؛ لمراجعتها تمهيدًا لإعلانها في غضون شهر من الآن.