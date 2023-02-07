أوقاف شمال سيناء: تنفيذ القافلة الدعوية الثانية بمساجد العريش

أعلن الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، تنفيذ القافلة الدعوية الثانية بالمساجد الكبرى التي تضمنت تنفيذ 5 ندوات دينية بمساجد العريش تحت عنوان "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون" تحت إشراف الشيخ صلاح الحسيني رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية.

وقال مدير أوقاف شمال سيناء، في بيان الثلاثاء، إن الندوات عقدت وسط حضور جماهيري وحفاوة من رواد المساجد وأهالي الأحياء، مؤكدا استمرار الدعوات الدينية طبقا لخطة وزارة الأوقاف في مختلف مساجد المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

من جهة أخرى، تم تنظيم ندوة بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش بعنوان التنوير بنشر الوعى المعرفى بالآثار الضارة عن تعاطي المخدرات طبقا لاستراتيجية التعاون في مكافحة الإدمان بمراكز الشباب في محافظة شمال سيناء تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة.

وقال د.أسامة سالم، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة، خلال كلمته بالندوة، إن التنوير بنشر الوعى المعرفى بالآثار الضارة عند تعاطى المخدرات وفقا لاستراتيجية 2023 لمكافحة الإدمان، مؤكدا أن تعاطى المخدرات أصبح يمثل مشكلة رئيسية من مشكلات الصحة العامة التى بدورها تؤثر على المجتمع والأسرة والأفراد.