الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مواجهة طلائع الجيش في إطار الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الطلائع في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مباريات الجولة ١٧ من بطولة الدوري وختام مواجهات الدور الأول.

وجاءت التشكيل على النحو التالي:

احمد الشناوى فى حراسة المرمى

أحمد توفيق وعلى جبر وأسامة جلال ومحمد حمدى فى الدفاع

بلاتى توريه ووليد الكرتى وعبدالله السعيد فى وسط الملعب

رمضان صبحى وابراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف فى الهجوم.

 

وكان جابمى باتشيكو اعلن عن قائمة تضم 20 لاعبًا لمواجهة طلائع الجيش وضمت كلا من

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويغيب عن القائمة، أحمد سامي بسبب الإيقاف، ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.

فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة من ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات وست هزائم وسجل 18 هدفا ولديه أضعف دفاع في الدوري واهتزت سباكه 24 مرة ولم يحقق الفوز في أخر 8 مباريات وجمع منها ست نقاط بالتعادل مع فيوتشر وحرس الحدود وفاركو والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وأسوان والهزيمة أمام المقاولون وسموحة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19.

على الجانب الأخر، يحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي  باتشيكو المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 9 انتصارات وأربعة تعادلات وثلاث هزائم ولديه أقوى هجوم في الدوري برصيد 26 هدفا بالتساوي مع الأهلي دخل مرماه 13 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على فاركو سموحة والتعادل مع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والاحتفاظ بالمركز الثاني وزيادة الفارق مع فيوتشر إذا تعثر  أمام البنك الأهلي.

بلاتي توريه بيراميدز ومحمد الشيبي رمضان صبحى اسلام عيسى جهاز الرياضة العسكري

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وائل لطفي

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