جامعة الفيوم تستقبل فريق الدعم الفني والمتابعة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، فريق الدعم الفني والمتابعة بإدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشكَّل من الدكتور سمر سعيد، و الدكتور مصطفي هلال، والدكتور رضوان الحجار، أعضاء فريق الدعم الفني والمتابعة، و الدكتور ياسر يحيي، خبير متخصص بالفريق.

وحضر اللقاء صالح العوني، عميد كلية العلوم، ومحمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و سمية السيد، وشيرين طايع، وكيلا كليتي العلوم والحاسبات لشئون الدراسات العليا والبحوث، و تامر فهيم، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والباحثون بالكليتين، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأشار عرفه صبري حسن، أن زيارة فريق إدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة الفيوم تهدف إلى تقديم الدعم الفني والوقوف على آخر التطورات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة ما تم انجازه من خطوات إجرائية وفحص ملفات الأنشطة المتعلقة بمشروع إنشاء معمل إنترنت الأشياء للتطبيقات البيئية الذكية بكلية العلوم وكذلك مشروع تحويل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى كلية ذكية.

كما أوضح أن المشروعات ممولة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تنفيذ مشروعات تنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف صالح العوني أنه خلال زيارة الفريق لكلية العلوم تم عقد اجتماع بحضور مسئولي تنفيذ مشروع إنشاء معمل إنترنت الأشياء للتطبيقات البيئية حيث تم استعراض تقرير عن أهداف المشروع لإنشاء تقنية حديثة عبارة عن شبكة ترتبط رقميًا بأجهزة استشعار لتبادل وتحليل بيانات عبر منصات إلكترونية تستخدم تقنية الحوسبة السحابية.

كما تم خلال الاجتماع تناول الأهداف الرئيسية للمشروع من خلال تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء، ومتابعة الأنشطة والممارسات من خلال تخصيص مكان للمعمل، والتواصل مع عدد من الشركات المعنية بهذا الخصوص، وشراء الأجهزة الحاسوبية المتقدمة، وكذلك التواصل مع مكتبة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية من أجل التعاون في مجال التدريب والتشغيل باستخدام الحاسبات المتقدمة وأجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد لمجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء .

كما أشار محمد خفاجي أنه خلال زيارة الفريق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تم عقد اجتماع بحضور مسئولي تنفيذ مشروع تحويل الكلية الى كلية ذكية؛ حيث تمت مناقشة عناصر التقرير الفني والمالي، والإطار الزمني المعتمد لمخرجات المشروع من خلال ميكنة الخدمات التعليمية، وإنشاء منصة تعليمية لمتابعة العملية التعليمية، وكذلك متابعة إنشاء نظام إرشاد أكاديمي الكتروني، وتطوير برامج الإدارة ونظام الأرشيف الإلكتروني، ونظام إدارة الكتروني لميكنة الخدمات الطلابية بالكلية، وتطوير قاعات المحاضرات الدراسية والمجهزة بالسبورة الذكية التفاعلية، بالإضافة إلى تناول إنشاء نظام تأميني ذكي للبوابات والقاعات من خلال أنظمة دخول إلكتروني ذكي على بوابة الكلية، واستعراض سمات التميز المرتبطة بمجالات المشروع، ومؤشرات التطوير القابلة للقياس في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومصادر التمويل الذاتي لضمان الاستمرارية في تنفيذ وتفعيل المشروع بشكل أكثر تميزًا وكفاءة.