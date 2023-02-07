الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم تستقبل فريق الدعم الفني والمتابعة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الفيوم تستقبل
جامعة الفيوم تستقبل فريق الدعم الفني والمتابعة التابع لوزارة

استقبل الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم،  فريق الدعم الفني والمتابعة بإدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشكَّل من  الدكتور سمر سعيد، و الدكتور مصطفي هلال، والدكتور رضوان الحجار، أعضاء فريق الدعم الفني والمتابعة، و الدكتور ياسر يحيي، خبير متخصص بالفريق.

IMG-20230207-WA0025

 وحضر اللقاء  صالح العوني، عميد كلية العلوم، ومحمد خفاجي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و سمية السيد، وشيرين طايع، وكيلا كليتي العلوم والحاسبات لشئون الدراسات العليا والبحوث، و تامر فهيم، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والباحثون بالكليتين، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأشار عرفه صبري حسن، أن زيارة فريق إدارة دعم التميز بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة الفيوم تهدف إلى تقديم الدعم الفني والوقوف على آخر التطورات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة ما تم انجازه من خطوات إجرائية وفحص ملفات الأنشطة المتعلقة بمشروع إنشاء معمل إنترنت الأشياء للتطبيقات البيئية الذكية بكلية العلوم وكذلك مشروع تحويل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى كلية ذكية.

IMG-20230207-WA0026

كما أوضح أن المشروعات ممولة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تنفيذ مشروعات تنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي.

IMG-20230207-WA0028

 وأضاف  صالح العوني أنه خلال زيارة الفريق لكلية العلوم تم عقد اجتماع بحضور مسئولي تنفيذ مشروع إنشاء معمل إنترنت الأشياء للتطبيقات البيئية حيث تم استعراض تقرير عن أهداف المشروع لإنشاء تقنية حديثة عبارة عن شبكة ترتبط رقميًا بأجهزة استشعار لتبادل وتحليل بيانات عبر منصات إلكترونية تستخدم تقنية الحوسبة السحابية.

كما تم خلال الاجتماع تناول الأهداف الرئيسية للمشروع من خلال تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء، ومتابعة الأنشطة والممارسات من خلال تخصيص مكان للمعمل، والتواصل مع عدد من الشركات المعنية بهذا الخصوص، وشراء الأجهزة الحاسوبية المتقدمة، وكذلك التواصل مع مكتبة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية من أجل التعاون في مجال التدريب والتشغيل باستخدام الحاسبات المتقدمة وأجهزة الطباعة ثلاثية الأبعاد لمجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء .

IMG-20230207-WA0031

كما أشار  محمد خفاجي أنه خلال زيارة الفريق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تم عقد اجتماع بحضور مسئولي تنفيذ مشروع تحويل الكلية الى كلية ذكية؛ حيث تمت مناقشة  عناصر التقرير الفني والمالي، والإطار الزمني المعتمد لمخرجات المشروع من خلال ميكنة الخدمات التعليمية، وإنشاء منصة تعليمية لمتابعة العملية التعليمية، وكذلك متابعة إنشاء نظام إرشاد أكاديمي الكتروني، وتطوير برامج الإدارة ونظام الأرشيف الإلكتروني، ونظام إدارة الكتروني لميكنة الخدمات الطلابية بالكلية، وتطوير قاعات المحاضرات الدراسية والمجهزة بالسبورة الذكية التفاعلية، بالإضافة إلى تناول إنشاء نظام تأميني ذكي للبوابات والقاعات من خلال أنظمة دخول إلكتروني ذكي على بوابة الكلية، واستعراض سمات التميز المرتبطة بمجالات المشروع، ومؤشرات التطوير القابلة للقياس في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومصادر التمويل الذاتي لضمان الاستمرارية في تنفيذ وتفعيل المشروع بشكل أكثر تميزًا وكفاءة.

جامعة الفيوم تستقبل فريق الدعم الفني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

«علاج الإدمان»: «السرية التامة» زادت ثقة الإناث فى تلقى العلاج

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟