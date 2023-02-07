الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مبادرة «بيت واحد».. الجيزة الأزهرية تفتتح المعرض الخيري الأول للملابس والأدوات المدرسية

جانب من فعاليات مبادرة
جانب من فعاليات مبادرة بيت واحد

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تم افتتاح المعرض الخيري المجاني الأول للملابس والأدوات المدرسية، بمنطقة الجيزة الأزهرية، والذي يأتي ضمن مبادرة "بيت واحد"، بحضور وفد من قطاع المعاهد الأزهرية.

وقامت منطقة الجيزة الأزهرية بافتتاح المعرض وفي مقدمتها  فاطمة الأحمر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور سمير أبو الخير، مدير عام المواد العربية والشرعية للمنطقة، ولفيف من العاملين بمعاهد المنطقة، وتضمن الافتتاح عدة فقرات قام بأدائها أبناء المعاهد الأزهرية التابعة لإدارة الصديق التعليمية الأزهرية.

مبادرة بيت واحد

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة بيت واحد والتي من فاعليتها المعرض الذي افتتح اليوم تهدف إلي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والعاملين بالأزهر الشريف عن طريق تغطية احتياجات عدد من (الطلاب الأيتام- الأم المعيلة) من الطلاب غير القادرين.

وجدير بالذكر أن المعرض الخيري للملابس والأحذية والأدوات المدرسية بأنواعها المختلفة يقام في الفترة من ٢٠٢٣/٢/٧م حتي ٢٠٢٣/٢/٩م بمقر إدارة الصديق التعليمية الأزهرية.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على دور الأزهر الإنساني والاجتماعي، للتخفيف عن الطلاب الغير مقتدرين، وتوفير حياة كريمة لهم، حتى يستطيعون استكمال دراستهم دون معوقات.

بيت واحد الدكتور احمد الطيب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية منطقة الجيزة الأزهرية التعليمية الأزهرية الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر

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