الأهلي في المونديال| «عبدالمنعم»: سنبذل قصارى جهدنا أمام ريال مدريد لتحقيق الحلم

أوضح محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الأهلي جاهز لمواجهة ريال مدريد غدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال عبدالمنعم: «نسعى لتقديم مباراة قوية أمام بطل أوروبا وسنبذل قصارى جهدنا؛ من أجل الصعود للمباراة النهائية لمونديال الأندية».

وأشار مدافع الأهلي إلى أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، كل ما علينا هو بذل أقصى جهد داخل المستطيل الأخضر؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الصعود لنهائي مونديال الأندية؛ لأن هذا هو الهدف بالنسبة لكل اللاعبين والجهاز الفني والمسئولين في النادي والجماهير.

ووجه عبدالمنعم الشكر للقائمين على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب الشقيقة على مساندة الأهلي وتقديم كل سبل الدعم والمساندة لبعثة الفريق، متمنيا أن يستمر دعم الجماهير المغربية في لقاء ريال مدريد غدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

الأهلي في المونديال| «كولر» جاهزون لمواجهة ريال مدريد.. ونسعى لتطبيق قوتنا الهجومية أمام المنافس

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن فريقه يخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، وليس هناك وقت معين للفوز، سواء في بداية المباراة أو في نهايتها، فالانتصار من الممكن أن يتحقق في أي وقت.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها غدا: إن ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأي غيابات؛ لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز.

وأوضح المدير الفني للأهلي: «نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس؛ لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيدا، ونحاول استغلال كل الفرص، ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين.

وأشار المدرب السويسري إلى أن كل لاعبي الأهلي جاهزون لمواجهة ريال مدريد الذي يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى عالٍ، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف، وأن نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الأهم؛ لأننا لن ندافع طوال وقت المباراة.

واختتم كولر تصريحاته أن بطولة كأس العالم للأندية تمنح الجميع في الأهلي الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية، وستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا في البطولات التي نخوضها وخاصة في بطولة إفريقيا.