ارتفاع حصيلة الضحايا من الفلسطينيين في تركيا وسوريا بسبب الزلزال إلى 55

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الموجودين في تركيا وسوريا بسبب الزلزال إلى 55 قتيلا، بعد انتشال عائلة مكونة من أربعة أفراد.

وأفاد المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، بوفاة مواطن فلسطيني وزوجته، وابنتهما وحفيدتهما تحت الأنقاض في أنطاكيا بتركيا، ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا لـ14 قتيلا بجانب 41 آخرين في سوريا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتوجد ثلاثة مخيمات فلسطينية تقع ضمن دائرة الزلزال، وهي مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية السورية.

ومن المقرر أن تتوجه غدا الأربعاء فرق من الدفاع المدني وطواقم طبية فلسطينية، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وفقًا لتعليمات الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

مساعدات روسية تتضمن فرق إنقاذ ومعدات تصل سوريا

ووصلت، اليوم، إلى سوريا، مساعدات روسية تتضمن فرق إنقاذ ومعدات للمساعدة فى عمليات البحث عن ضحايا الزلزال.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بوصول فرق إنقاذ ومعدات روسية إلى سوريا، اليوم، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال.

وأرسلت الجزائر فريقًا من الحماية المدنية إلى سوريا، اليوم، للمشاركة في أعمال إنقاذ ضحايا الزلزال.