ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ3419 قتيلاً و20534 مصابًا

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، إن المدارس والجامعات تحولت إلى مراكز إيواء، لافتا إلى أن "فرق إنقاذ من 14 دولة وصلت وبدأت العمل وآخرى من 70 دولة ستصل لاحقا".

وأشار نائب الرئيس التركي، في بيان، إلى أن مطار أضنة تحول إلى مطار لنقل المساعدات اللوجيستية للمناطق المنكوبة، لافتًا: إلى أن أكثر من 3000 شخص وصلوا من الدول الآخرى لمساعدتنا.

وأوضح أنه تم ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3419 والجرحى إلى 20534 ، كما تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض".

وقال إن الظروف الجوية القاسية تعرقل توصيل المساعدات إلى المناطق المتضررة وعمليات الإنقاذ.

وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا5000 قتيل.

وقال أوقطاي إنه سيُسمح فقط لعربات الإنقاذ ونقل المساعدات بدخول ومغادرة خطاي وقهرمان مرعش وأديامان، وهم ثلاثة من أكثر الأقاليم تضررًا.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية اديلهايد مارشانج أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة "تُظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) يبلغ 23 مليونا، بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف".