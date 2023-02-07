الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم دورات تدريبية للمشغولات اليدوية للسيدات بقرى المبادرة الرئاسية في أسوان

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية

يستكمل فرع المجلس القومى في أسوان الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى للمرأة، مع تعزيز التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى في أسوان على مواصلة تنظيم عدد من الدورات التدريبية للسيدات فى المشاغل والوحدات الإنتاجية. 

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية إستهدفت  300 سيدة وفتاة بمدينة نصر النوبة وقريتى عنيبة والجنينة والشباك بمركز نصر النوبة. 

وقد لفتت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الدورات شملت التدريب وتنمية المهارات والخبرات بمجالات المنتجات البيئية وأعمال النول والعرجون والحصائر والأطباق النوبية، بالإضافة إلى أعمال الطباعة على القماش ومنتجات الجريد والشنط وغيرها من المنتجات والمشغولات الحرفية. 

وتابعت أن دور هذه الدورات التدريبية المجانية فى تأهيل السيدات لإقتحام سوق العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى رفع مستواهن الإقتصادى وتحسين الظروف المعيشية لأسرهن. 

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كان خلال الأيام الماضية عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولى المحليات، ورؤساء الأحياء ومديرى الإسكان والمشروعات والمتابعة الميدانية وذلك عقب قيامه بجولة ميدانية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إعادة النظر فى السويقات الحالية بإجمالى 16 سويقة تضم 758 محل ووحدة للعمل على تطويرها، وتحويلها من أسواق عشوائية إلى مطورة تكون متنوعة، وتتسع لكافة أنشطة البيع والشراء.

ووجه محافظ أسوان إلى سحب جميع الوحدات وإخلاؤها من المستأجرين الغير ملتزمين بدفع الإيجارات الشهرية، وعليهم مديونيات متراكمة منذ سنوات، ثم إعادة طرحها مرة أخرى بعد تطوير السويقات القديمة. 
 

IMG-20230207-WA0020
IMG-20230207-WA0020
IMG-20230207-WA0018
IMG-20230207-WA0018
IMG-20230207-WA0016
IMG-20230207-WA0016
أسوان التمكين الأقتصادي للمراه الدورات التدريبية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الوحدات الانتاجية المنتجات المشغولات تحسين الظروف المعيشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

ممثل النادى الأهلى أمام شباب النواب: دفعنا رسوم  قيد 600 ألف جنيه فى لاعب سعره 10 آلاف دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا !

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟