تنظيم دورات تدريبية للمشغولات اليدوية للسيدات بقرى المبادرة الرئاسية في أسوان

يستكمل فرع المجلس القومى في أسوان الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى للمرأة، مع تعزيز التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى لمختلف فئات الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى في أسوان على مواصلة تنظيم عدد من الدورات التدريبية للسيدات فى المشاغل والوحدات الإنتاجية.

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية إستهدفت 300 سيدة وفتاة بمدينة نصر النوبة وقريتى عنيبة والجنينة والشباك بمركز نصر النوبة.

وقد لفتت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن الدورات شملت التدريب وتنمية المهارات والخبرات بمجالات المنتجات البيئية وأعمال النول والعرجون والحصائر والأطباق النوبية، بالإضافة إلى أعمال الطباعة على القماش ومنتجات الجريد والشنط وغيرها من المنتجات والمشغولات الحرفية.

وتابعت أن دور هذه الدورات التدريبية المجانية فى تأهيل السيدات لإقتحام سوق العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى رفع مستواهن الإقتصادى وتحسين الظروف المعيشية لأسرهن.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كان خلال الأيام الماضية عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولى المحليات، ورؤساء الأحياء ومديرى الإسكان والمشروعات والمتابعة الميدانية وذلك عقب قيامه بجولة ميدانية بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إعادة النظر فى السويقات الحالية بإجمالى 16 سويقة تضم 758 محل ووحدة للعمل على تطويرها، وتحويلها من أسواق عشوائية إلى مطورة تكون متنوعة، وتتسع لكافة أنشطة البيع والشراء.

ووجه محافظ أسوان إلى سحب جميع الوحدات وإخلاؤها من المستأجرين الغير ملتزمين بدفع الإيجارات الشهرية، وعليهم مديونيات متراكمة منذ سنوات، ثم إعادة طرحها مرة أخرى بعد تطوير السويقات القديمة.



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