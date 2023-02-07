ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 3549 شخصًا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن عمليات الإنقاذ مستمرة رغم الظروف الجوية واللوجيستية الصعبة، لافتًا إلى أن بلاده تستخدم كل إمكاناتها لمساعدة الضحايا، حيث تم إنشاء 54 ألف مخيم في محيط المناطق المنكوبة، و102 ألف فراش ومستلزمات أخرى إلى منطقة الزلزال".

وتابع أردوغان، خلال تصريحات متلفزة اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع في تركيا إلى 3549 ووصل عدد الجرحى إلى 22168، مضيفا أنه "نخطط لتوفير المزيد من أماكن الإيواء المؤقت لمساعدة الناجين، نحاول تسخير كل إمكانيات الدولة التركية سعيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ، ونحن تعرضنا لزلزال يعتبر من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ".

وقال أردوغان:"ندعو كل الدول لمساعدتنا بالمعدات اللازمة بغض النظر عن الوضع السياسي، وسنلاحق من نشر أخبارا كاذبة بشأن الزلزال على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن 70 دولة عرضت المساعدة في البحث والإنقاذ بعد الزلزال".

ولفت إلى أنه تم تنكيس الأعلام حتى يوم 12 فبراير حدادا على ضحايا الزلزال".

وفي وقت سابق، لقي أكثر من 4200 شخص حتفهم إثر زلزال مدمر على الحدود التركية السورية وفقا لأحدث المعلومات التي نشرتها السلطات التركية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وقال يونس سيزر، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، إن عدد القتلى في تركيا بلغ 2921، بينما أصيب 15834 آخرون.

وفي سوريا، قتل ما لا يقل عن 1300 شخص، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة ومنظمة الإنقاذ "الخوذ البيضاء" مساء الإثنين.

ولا يزال المدى النهائي للكارثة في المنطقة الحدودية غير واضح، حيث فقد العديد من الأشخاص تحت الأنقاض. ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين.

ووفقا للتقديرات الأولية، انهار ما لا يقل عن ألفي مبنى في تركيا، بما في ذلك مستشفى في إسكندرون.