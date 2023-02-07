سفارة روسيا: موسكو أطلقت زيت «ألتيرو» فى السوق المصرية (صور)

قالت سفارة روسيا لدى مصر إن موسكو أطلقت زيت «ألتيرو» في الأسواق المصرية، وهو أحد الزيوت المستخلصة من عباد الشمس.

وقالت سفارة موسكو: "أطلقت روسيا في الأسواق المصرية زيت ألتيرو الشهير، بسعر مغر ومنافس للزيوت الأخرى الطبيعية في مصر".

وتابعت، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: "زيت ألتيرو الروسي من أنقى أنواع زيوت عباد الشمس التي تنتج في روسيا في مصنع شركة (افكو)، وهي شهيرة في مجال عدد كبير من أنواع الزيوت، والأنواع الأكثر شيوعًا هي عباد الشمس والذرة".