تواصل جهود البحث عن ناجين أسفل الأنقاض فى تركيا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد تواصل جهود البحث عن ناجين أسفل الأنقاض، جراء الزلزال المدمر في تركيا.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 3419، ليرتفع العدد الإجمالي بما في ذلك القتلى في سوريا إلى ما يزيد على 5000 قتيل.

وأضاف نائب الرئيس التركي أن سوء الأحوال الجوية جعل من الصعب تقديم المساعدة في المناطق المتضررة وإجراء عمليات الإنقاذ.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الضحايا قد يرتفع بشكل كبير مع عثور رجال الإنقاذ على مزيد من الضحايا.