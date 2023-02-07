«استيكر هواتف».. ضبط مطبعة غير مرخصة بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مطبعة دون ترخيص في منطقة عين شمس، وتبين اتهامه بإدارة المطبعة دون ترخيص وطباعة استيكر لإحدى الشركات لضمان أجهزة المحمول دون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

بتفتيش المطبعة المشار إليها عُثر على 150 ألف استيكر ضمان خاص لإحدى شركات الهواتف المحمول دون تفويض من أصحاب الحقوق.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.