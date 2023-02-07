خلافات شخصية وراء خطف شخص فى النزهة

نجحت مباحث القاهرة، الثلاثاء، في ضبط 6 أشخاص خطفوا شخصا لخلافات بينهم فى منطقة النزهة.

البداية، في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة «ميكروباص» ملك وقيادة أحدهم، وعُثر بحوزة أحدهم على هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على بيانات لهاتف أحد الأشخاص ومعلومات عن مكان تواجده.

بمناقشتهـم اعترفوا باتفاقهم فيما بينهم على اختطاف أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الشروق، بسبب خلافات ماليــة بينهم حول قيمة مواد مخدرة.

باستهداف المُزمع اختطافه أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومـبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بما سبق، وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.