أعيرة نارية تنهى حياة شاب وتصيب شقيقه فى قليوب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ملابسات اتهام مسجل خطر بإطلاق النار على شاب وشقيقه في مشاجرة بمركز قليوب بالقليوبية.

تبلغ لمركز شرطة قليوب بوفاة أحد الأشخاص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة بينهما وبين أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، أطلق خلالها الأخير أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينه وبين المتوفى.

كما أرشد عن السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة وهو بندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.