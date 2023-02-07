السجن 10 سنوات لعامل يتاجر فى الحشيش بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقرية بهجورة بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، "ع.ع"، 35 عاما، مقيم بهجورة، بتهمة حيازة حشيش مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وإحراز بندقية آلية وطلقتان بعد ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 20525 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2207 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت السابق.