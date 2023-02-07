إصابة 14 إثر تصادم سيارتين فى الإسماعيلية

أصيب 14 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية دائرة مركز فايد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

على الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم، تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.