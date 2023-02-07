غدًا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «بالطو» على منصة Watch it

تنطلق غدا أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “بالطو” عبر منصة WATCH IT.

ويأتي مسلسل بالطو ضمن الأعمال الأصلية لمنصة watch it والتي تم طرحها مؤخرا.

وطرحت منصة WATCH IT الرقمية، مؤخرا عددا من البوسترات الدعائية لأبطال مسلسلها الجديد “بالطو” والذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن.

وظهر على البوسترات الدعائية لمسلسل “بالطو” الفنان عاصم عمر بطل المسلسل، وكل من النجوم محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفه عبد الرسول، وغيرهم من الأبطال.

مسلسل «بالطو وفانلة وتاب» أحد الأعمال الأصلية لمنصة watch it.

وطرحت منصة Watch it البرومو التشويقي للمسلسل خلال اليومين الماضيين وذلك في إطار الخطة الدعائية الترويج للعمل وكشف البرومو ومدته 30 ثانية فقط عن شخصيات العمل، على أن يتم طرح البرومو الرسمي خلال الأيام المقبلة مع تحديد الموعد النهائي للعرض.

ومسلسل «بالطو وفانلة وتاب» مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

بالطو" من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية غدا الأربعاء الموافق 8 فبراير المقبل ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وتدور معظم أحداث المسلسل في وحدة صحية في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

أبطال مسلسل بالطو

مسلسل «بالطو وفانلة وتاب»، المكون من 10 حلقات من بطولة العديد من الفنانين منهم محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعصام علي، وعدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي.

وعرضت منصة "واتش إت"، خلال الفترة الماضية، عددا من أعمالها الأصلية وتحديدًا قبل نهاية العام الماضي، وذلك ضمن خطة المنصة في إطلاق العديد من الأعمال الأصلية على شاشتها خلال الفترة الأخيرة سواء كانت مسلسلات أو أفلام وأفلام وثائقية.

وأطلقت watch it يوم 4 يناير الماضى أحدث أعمالها الأصلية فيلم "الباب الأخضر" آخر كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، والفيلم بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات فى إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم.

كما عرضت watch it مؤخرًا أفلام "صابر وراضى" بطولة أحمد آدم ومحسن محيى الدين ورزان مغربى ومحمد مهران ويسرا مسعودى وإخراج أكرم فريد، وفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، و"أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد.