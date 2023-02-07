رئيس جامعة القاهرة يؤكد ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب الجامعي

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق.

وتناول اللقاء، أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الجامعي من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى رفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وتطرق الدكتور محمد الخشت إلى الحديث حول المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي لم يعد يقتصر على الحق في حرية التعبير فقط، بل يتضمن أيضًا الحق في الرعاية الصحية، والحق في التعليم وحرية البحث العلمي، والحق في الحياة الكريمة، والرعاية الاجتماعية، والحق في السكن الكريم، والحق في الإبداع باعتباره جزءا من حقوق الإنسان، وأكد الدكتور محمد الخشت على أنه لا حقوق بدون واجبات.

- مناقشة أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب الجامعي

وناقش الطرفان أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب الجامعي، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنظيم ندوات وورش عمل تثقيفية لتوعية الطلاب بالجامعة بحقوق الإنسان وأهميتها، والطرق المتحضرة في التعبير والممارسة.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تصدر جامعة القاهرة الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني (ويبومتريكس) لعام 2023، The "Webometrics Ranking of World Universities" ، مشيرًا إلى أن التصنيف الجديد شهد تطور مركز الجامعة 76 مركزًا عن يناير العام الماضي، ويذكر أن ترتيب جامعة القاهرة طبقًا لهذا التصنيف في يناير 2022 كان 618، فأصبح في يناير 2023 المركز 542 عالميًا، كما تقدم في 6 شهور 20 مركزًا عن تصنيف يوليو 2022 حيث جاءت في المرتبة 542 بدلًا من 562 من بين 30 ألف جامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة نجحت في التطور أيضًا على مستوي معدل الاستشهاد العالمي بالبحوث العلمية المنشورة دوليًا بنسبة 125% في أخر 4 سنوات حيث أصبح عدد الاستشهادات من بحوث الجامعة وفقًا لتصنيف 2023 هو 477244 أي اقترب من نصف مليون معادل استشهاد على مستوى العالم.