الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سموحة يواجه المصري في مباراة استعادة الانتصارات ببطولة الدوري

سموحة تعادل في أخر
سموحة تعادل في أخر مبارياته مع انبي

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في الثالثة إلا ربع من عصر اليوم، مواجهة قوية بين سموحة والمصري في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

وفريق سموحة بقيادة أحمد سامي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة من 4 انتصارات وسبعة تعادلات وخمس هزائم وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 13 هدفًا، وجمع 6 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وإنبي، والهزيمة أمام بيراميدز، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 ومشاركة أسوان المركز الثامن.                                                                              

وأحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعباً في قائمة المباراة وهم : الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد عبد الحكم  و محمد نادي وشريف رضا ومحمد سعد الصباحي ومحمد عصام و محمود حليمو و أحمد جمال وأحمد شوشه و بنجامين بواتينج و زياد طارق و حسين فيصل ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة و أبو بكرليادي ومحمد مغربي و مصطفى ميسى واليا سيلا وحسام حسن.   

 وشهدت القائمة غياب أحمد مصطفى و صديق أوجولا بسبب الإصابة.

في المقابل يحتل المصري بقيادة حسام حسن المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 4 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وغابت عنه الانتصارات في أخر 4   مباريات وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع الأهلي وغزل المحلة وفيوتشر والهزيمة أمام فاركو ويسعى للفوز ورفع رصيده الى 23 نقطة والتقدم للمركزالثامن .                                 ويعاني المصري من غياب أربعة لاعبين أساسيين وهم إيزي إيميكا للإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام فاركو والياس الجلاصي لحصوله على ثلاثة انذارات ومروان حمدي وعبد الرحيم دغموم بسبب الإصابة .

يدير المباراة محمد معروف ويساعده محمود رضا وصلاح محمد عفيفي ومعهم محمد يوسف حكما رابعا ومصطفي عثمان حكم فيديو وأسامة السيد مساعد  حكم فيديو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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