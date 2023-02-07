النيابة تطالب بتحليل مخدرات لمتهم دهس شاب أثناء عبوره الطريق بوسط البلد

طالبت النيابة العامة بإجراء تحليل مواد مخدرة للمتهم بدهس شاب والتسبب في وفاته أثناء عبوره الطريق بوسط البلد، مع مواصلة التحقيقات في الواقعة.

واعترف المتهم بأنه كان يقود سيارته الملاكي، ثم تفأجأ بعبور الشاب أمامه ولم يتحكم فى فرامل السيارة وصدمه دون قصد ثم فر هاربًا خشية من المساءلة القانونية.

كانت ألقت أجهزة الأمن القبض على السائق المتهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بمنطقة قصر النيل، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، وتلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث سير بأحد الشوارع .

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعى "ف. هـ .ص" 35 سنة، صدمته سيارة حال عبوره الطريق، ونقلت قوات الأمن جثة المتوفي لمشرحة المستشفى العام، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.