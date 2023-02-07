الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح المعرض الفردى للفنان كريم عبد الملاك «ذات» بجاليرى سفر خان

معرض ذات
معرض ذات

تنطلق في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة سفر خان للفن التشكيلي بالزمالك، فعاليات المعرض الشخصي للفنان كريم عبد الملاك، والذي يقام تحت عنوان "ذات"، ويستمر إلى مطلع مارس 2023.

وفي الكلمة الافتتاحية لمعرض "ذات" بحسب إدارة قاعة سفر خان: "يشير كريم عبد الملاك في عملية تفكيره الفلسفية الحميمية إلى طبيب الأعصاب والمحلل النفسي الألماني سيجموند فرويد، الذي افترض أن الإدراك من حيث علاقته بالعقل البشري يمكن تحديده في مجالين، الوعي واللاوعي، مع تمثيل جانب الوعى 10٪ من الدماغ البشري المسؤول عن قوة الإرادة والذاكرة قصيرة المدى والتفكير المنطقي والنقدي، بينما يعتبر الأخير 90٪ الذي يعمل كمصدر رئيسي للسلوك البشري وبالتالي القدرة الأكثر غلبة للعقل البشري، باعتباره الجزء الذي يتحكم؛ المشاعر والروحانية والعادات والقيم وردود الفعل والذاكرة طويلة المدى والخيال والحدس". 

وأضاف: «وبالتالي، فإن هذه المجموعة هي سعي الفنان  المتضافر لتوضيح واستقراء جوهر العقل الباطن الذي ندين به، وكيف تحدد مفهومنا عن الذات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهي كلمة تربك في حد ذاتها بقدر ما أنها تصف".

وتابع: "من خلال هذه الرحلة، أدركت أن الوعي الذاتي هو شهية للتصالح مع الجمال الذى بداخلنا"، يقدم لنا الفنان في مجموعته الأخيرة، وهذا الخيط المشترك وتركيزة على الاستبطان المتواجد في كل عمل من الأعمال فى هذا المعرض.

‎تظل بطلات كريم عبد الملاك الرزين بطلات فنه، وهو يتقدم من خلال حضورهن المادي الهائل، ورسالة واستحضار ميتافيزيقية مميزة،  لقد أنجز هذا باستخدام تقنيات توضيحية مختلفة يحبها، بما في ذلك؛ الانعكاس، والمزج، والتجاور، والتراكب والتراكب. 

وبذلك، نرى التماثيل التأملية التي اشتهر بها، في حالات مختلفة من الصفاء والنعيم والهدوء والتفكير الصامت، ومع ذلك، لا يُنظر إلى هؤلاء النساء بمعزل عن غيرها، حيث يشبعهن عب دالملاك بمختلف المناظر الطبيعية الرمزية والصور المعمارية التي تظهر في انسجام مع وجودهن المادي. 

تمثل الممرات المقنطرة الممر بين حالات الوجود أو الوعي، والسلالم تشير إلى الصعود إلى سهل عقلي أعلى، ومسارات لا نهاية لها على ما يبدو تدل على السعي الدؤوب للاكتشاف البشري، وأخيرًا تمثل الساعة الرملية والقارب باحترام، المفهوم السلس والمتصل للوقت والوقت. 

افتتاح المعرض الفردي للفنان كريم عبد الملاك بجاليري سفر خان سيجموند فرويد معرض ذات

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