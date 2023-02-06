الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولون أوكرانيون: المعارك تتواصل في إقليم دونباس شرقي البلاد

القوات الروسية
القوات الروسية

أكد مسؤولون أوكرانيون، الاثنين، تواصل الحرب بين القوات الروسية والأوكرانية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. 

وبحسب بيان مكتب الرئيس الأوكراني، فقد تقوم موسكو بحشد قوات قتالية إضافية في الأقليم لشن هجوم متوقع في الأسابيع المقبلة، وتواصل القتال العنيف المستمر منذ أسابيع حول مدينة بخموت وبلدتي سوليدار وفاهليدار المجاورتين، بحسب مكتب الرئيس الأوكراني.

وتقع المدينة والبلدتان في إقليم دونيتسك، الذي يشكل مع إقليم لوغانسك المجاور منطقة دونباس، وهي منطقة صناعية على الحدود مع روسيا.

وقال حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، في تصريحات متلفزة : إن المعارك من أجل السيطرة على الإقليم تحتدم، مضيفا أن الروس يرسلون وحدات جديدة إلى ساحة المعركة ويبيدون مدننا وقرانا.

وفي لوجانسك، قال الحاكم سيرهي هايداي إن القصف هناك انحسر لأن الروس يوفرون الذخيرة لهجوم واسع النطاق.

روسيا : الناتو يواصل دعمه للنازيين 

وخلال اليومين الماضيين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يواصل دعمه للنازيين الجدد في كييف، مشيرة إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تستهدف إضعاف روسيا وتوسيع الهيمنة للولايات المتحدة والناتو.

وقالت زاخاروفا وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن القمة التي أقيمت أمس في كييف هدفها إضعاف روسيا وخدمة تطلعات الهيمنة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه المتهور للنظام النازي الجديد في كييف".

أضافت أن المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي سيصابون بخيبة أمل شديدة، وعليهم التبرير أمام مواطنيهم عن المصادر التي استخدمها الغرب بتمويل اللعبة الجيوسياسية الدموية حتى آخر أوكراني، مؤكدة أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا سوف تتحقق.

وأوضحت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يعيد التأكيد بسخرية في بيان مشترك عقب القمة "على الالتزام بالاحترام الكامل لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات"، لافتة إلى أن هذا الأمر يتعارض تمامًا مع المبادئ التي تم بناء الاتحاد الأوروبي عليها في يوم من الأيام.

مسؤوولون اوكرانيون أوكرانيا إقليم دونباس الحرب القوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم