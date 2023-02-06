الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل توجد علاقة لهبوط رصيف كورنيش الإسكندرية وزلزال تركيا وسوريا.. الرى تجيب

المهندس محمد غانم،
المهندس محمد غانم،

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، حقيقة وجود علاقة بين الهبوط الأرضي الذي أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية، وزلزال تركيا وسوريا، مؤكدًا أنه لا توجد علاقة بينهما. 

وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن هذا الأمر ليست له علاقة بزلزال سوريا وتركيا؛ إنما بسبب الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم التي تضرب المحافظة كل عام.

جارٍ العمل على وضع البلوكات الخرسانية لحل أزمة الهبوط

 وأضاف، أنه جار العمل على وضع البلوكات الخرسانية لحل أزمة الهبوط الأرضي، وإدارة مرور الإسكندرية كان لها دور كبير في حمل الأحجار التي تم وضعها في موقع الهبوط الأرضي.

كما أوضح، خلال المداخلة، أنه تم إغلاق كورنيش مدينة الإسكندرية لمسافة 20 مترًا أمام منطقة سيدي بشر، مؤكدًا أنه جار استكمال أعمال الحماية باستخدام كتل خرسانية، للانتهاء منها  بشكل كامل. 

زلزال تركيا وسوريا الهبوط الارضي الكورنيش الرى البلوكات الخرسانية إغلاق الكورنيش كتل خرسانية مرور الإسكندرية

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