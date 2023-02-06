الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من الكلية الحربية للتهئنة بعيد الشرطة الـ71

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة الفريق مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ، على رأس وفد الكلية الحربية، وقدم التهنئة لهيئة الشرطة معرباً عن اعتزازه وتقديره لرجال وأبطال الشرطة لما يقدموه على مر التاريخ من تضحيات فى سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً على قوة العلاقات بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة ودورهما الحيوى فى الحفاظ على استقرار وأمن الدولة المصرية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ (71).

وكان فى استقبال الوفد اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية ، نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه بهذه الزيارة مشيداً بالتعاون الوثيق بين أكاديمية الشرطة والكلية الحربية وكافة الكليات والمعاهد العسكرية فى تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية والتدريبية المختلفة، والذى يؤكد على أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحى الأمة وحصنها المنيع فى مواجهة كافة التحديات.

أكاديمية الشرطة وفد الكلية الحربية التهنئة تضحيات لاحتفال بعيد الشرطة الــ 71

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