الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مسئول الإغاثة: عدد وفيات زلزال تركيا المدمر سيصل إلى 4000 قتيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

توقع مسئول الإغاثة التركية شال يلدرم، أن يرتفع عدد وفيات الزلزال المدمر في تركيا إلى 4000 أو 5000 قتيل في تركيا فقط.

 

وأضاف خلال مداخل هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الكثير من المباني هدمت، مشيرًا إلى أن المواطنين يخشون الدخول إلى منازلهم.

 

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أعلن في مؤتمر صحفي، عن ارتفاع ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 1541 قتيلًا، و9733 مصابًا، وارتفاع عدد الأبنية المنهارة إلى 3471 مبنى.

توقعات بارتفاع ضحايا زلزال تركيا المدمر لـ10 آلاف قتيل

 

ورغم توقع مسئول الإغاثة التركية ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 5000 قتيل في تركيا فقط، إلا أن المعهد الجيولوجي الأمريكي أعلن توقعاته بارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ10 آلاف قتيل، خاصة بعد وقوع زلزال ثان بقوة 7.5 درجة ضرب جنوب شرق تركيا.

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