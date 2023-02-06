الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط نصف طن هيروين خلال حملات أمنية

الأجهزة الأمنية بوزارة
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط 9615 قضية أتجار في المواد المخدرة بإجمالي 10911 متهما، حيث ضبطت 8763,235 كيلو بانجو، و6501,990 كيلو حشيش، و648,565 كيلو هيروين.

وأسفرت الجهود خلال شهر، فى ضبط كمية من مخدر الأستروكس وزنت 337,236 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 155,726 كيلو، و15,898 كيلو أفيون، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1,455 كيلو، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 107 جرامات.

كما نجحت في ضبط "275907 أقراص – 7500 أمبول، و7 كيلو جرام "مؤثرة" و"59544 قرصا – 2573 أمبول لعقار الترامادول"، و6500 قرص مخدر لعقار إكستاسى، و"6699  قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 12,176 كيلو جرام لذات المخدر"، وكمية من مخدر ماكستون فورت بلغت 23 سم3.

وضبطت الداخلية 6 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة 160 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 636 مليون جنيه تقريبًا.

الداخلية 9615 قضية اتجار المواد المخدرة بانجو

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم